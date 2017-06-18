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Вячеслав Быков: Не думаю, что школа «Кузни» может распасться, но мы должны им помочь

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Известный российский тренер Вячеслав Быков прокомментировал мнение, что с исключением новокузнецкого «Металурга» из КХЛ этот клуб может потерять свою школу.

- У меня нет таких опасений, потому что в этой школе работают специалисты. Я к ней с уважением отношусь, - сказал Быков. - Эта школа дает много хороших хоккеистов, значит, она работает. Не думаю, что она может распасться. Но мы должны им помочь. Не просто исключили и убегаем. Как я понимаю, если будет новый дворец и бюджет с гарантиями, то «Кузня» может вернуться в КХЛ. Получается, что путь назад новокузнецкому клубу не обрезан.

Может быть, сейчас мяч как раз на стороне руководителей, спонсоров «Кузни». Многое будет зависеть от них. Теперь важно не растерять игроков. Конечно, в этом отношении их лига должна защитить, чтобы не было такого, что их раздербанили и все, а дать наоборот все возможности для того, чтобы через год-два они снова вернулись в КХЛ.

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