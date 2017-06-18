Андрей Шкаликов: Уорд был более ярким, осторожным и точным. У Ковалева бой совсем не получился

Бывший российский боксер Андрей Шкаликов прокомментировал поражение Сергея Ковалева во втором поединке с Андре Уордом.

- У Сергея бой вообще не получился, он не мог переиграть соперника. По ударам счет был одинаковым, но Уорд был более ярким, более осторожным и более точным. И Сергей начал уставать - не представляю, почему это произошло, ведь у него и стимул, и подготовка были хорошими. Судья, конечно, остановил поединок несколько преждевременно, но не знаю, что произошло бы, если бы встреча продолжилась дальше, ведь он пропустил сильный удар.

Да, были удары ниже пояса, но они были не настолько смертельными, они попадали в резинку. Я слегка разочарован и сам удивляюсь, почему так получилось, - рассказал Шкаликов.



Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).

Программа «Держи удар» по горячим следам поединка в Лас-Вегасе:







