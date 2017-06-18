Букмекеры считают сборную Чили явным фаворитом матча с Камеруном
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу группового этапа Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Чили.
Победа африканской команды оценивается коэффициентом 6,49, тогда как виктория южноамериканцев идет за 1,54.
За ничью букмекеры предлагают 4,04.
Игра в Москве начнется сегодня в 21:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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