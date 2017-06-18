Букмекеры считают сборную Чили явным фаворитом матча с Камеруном

«Советский спорт» объясняет, чем наша сборная похожа на Исландию.

Россия становится похожей на Исландию. В чем особенность команды Черчесова

Россия становится похожей на Исландию. В чем особенность команды Черчесова «Советский спорт» объясняет, чем наша сборная похожа на Исландию.

Комиссар РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин поделился впечатлениями от победы сборной России над Новой Зеландией в первом туре группового этапа Кубка конфедераций (2:0).

Алексей Смертин: Матч с португальцами будет показательным, соперник мастеровитее новозеландцев

Алексей Смертин: Матч с португальцами будет показательным, соперник мастеровитее новозеландцев Комиссар РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин поделился впечатлениями от победы сборной России над Новой Зеландией в первом туре группового этапа Кубка конфедераций (2:0).

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.

Гаджи Гаджиев: В игре сборной России виден прогресс Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.

Бывший нападающий сборной России Алексей Герасименко прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.

Алексей Герасименко: Сборная России показала хорошее движение Бывший нападающий сборной России Алексей Герасименко прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, почему на матче Россия - Новая Зеландия центральные сектора стадиона «Санкт-Петербург» не были заполнены.

Часть центральной трибуны стадиона в Петербурге закрыта, так как обзор с нее ограничивает видеокамера (фото)

Часть центральной трибуны стадиона в Петербурге закрыта, так как обзор с нее ограничивает видеокамера (фото) Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, почему на матче Россия - Новая Зеландия центральные сектора стадиона «Санкт-Петербург» не были заполнены.

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о матче против Новой Зеландии и оценил важность Кубка Конфедераций.

Роман Широков: Стадион в Петербурге отличный. И поле на нем тоже

Роман Широков: Стадион в Петербурге отличный. И поле на нем тоже Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о матче против Новой Зеландии и оценил важность Кубка Конфедераций.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной России над Новой Зеландией в стартовом матче Кубка конфедераций.

Андрей Канчельскис: От Новой Зеландии ждал большего. Забьют ли они хотя бы один мяч на турнире?

Андрей Канчельскис: От Новой Зеландии ждал большего. Забьют ли они хотя бы один мяч на турнире? Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной России над Новой Зеландией в стартовом матче Кубка конфедераций.

Известный футбольный тренер Федор Щербаченко прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.

Федор Щербаченко: Сборная России не умеет вести игру Известный футбольный тренер Федор Щербаченко прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу сборной России над Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций.

Анатолий Бышовец: У сборной России было много брака в передачах, Мексика и Португалия накажут за такие ошибки

Анатолий Бышовец: У сборной России было много брака в передачах, Мексика и Португалия накажут за такие ошибки Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу сборной России над Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом туре Кубка конфедераций.

Вячеслав Колосков: Сборная России сыграла не лучшим образом Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом туре Кубка конфедераций.

Президент РФС Виталий Мутко высказался о посещаемости матча между сборными России и Новой Зеландии на Кубке конфедераций.

Виталий Мутко: 50 тысяч зрителей на матче-открытия Кубка конфедераций – это нормально

Виталий Мутко: 50 тысяч зрителей на матче-открытия Кубка конфедераций – это нормально Президент РФС Виталий Мутко высказался о посещаемости матча между сборными России и Новой Зеландии на Кубке конфедераций.

Бывший нападающий сборной России Олег Терехин прокомментировал победу национальной команды над сборной Новой Зеландии в первом туре Кубка конфедераций.

Олег Терехин: Россияне создали мало моментов во втором тайме

Олег Терехин: Россияне создали мало моментов во втором тайме Бывший нападающий сборной России Олег Терехин прокомментировал победу национальной команды над сборной Новой Зеландии в первом туре Кубка конфедераций.

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев прокомментировал победу над командой Новой Зеландии в первом туре Кубка конфедераций.

Вадим Евсеев: Россия была готова к простому футболу от Новой Зеландии

Вадим Евсеев: Россия была готова к простому футболу от Новой Зеландии Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев прокомментировал победу над командой Новой Зеландии в первом туре Кубка конфедераций.

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян выразил мнение, что игра с командой Португалии станет проверкой для линии обороны сборной России.

Никита Симонян: Игра против Роналду будет проверкой для обороны сборной России

Никита Симонян: Игра против Роналду будет проверкой для обороны сборной России Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян выразил мнение, что игра с командой Португалии станет проверкой для линии обороны сборной России.

Президент ФИФА Джанни Инфантино после посещения внеочередной конференции РФС поделился впечатлениями от матча-открытия Кубка конфедерации Россия - Новая Зеландия.

Джанни Инфантино: Матч-открытие Кубка конфедераций был отличным Президент ФИФА Джанни Инфантино после посещения внеочередной конференции РФС поделился впечатлениями от матча-открытия Кубка конфедерации Россия - Новая Зеландия.

Форвард Новой Зеландии Марко Рохас – о поражении от сборной России, мексиканцах и игре Федора Смолова.

«Они были умнее, а Смолов очень хорош». Новозеландский форвард объясняет неудачу

«Они были умнее, а Смолов очень хорош». Новозеландский форвард объясняет неудачу Форвард Новой Зеландии Марко Рохас – о поражении от сборной России, мексиканцах и игре Федора Смолова.

Как обламывать хитрых таксистов, борьба властей с отсутствием аншлагов на матчах и самоуверенные мексиканцы в репортаже «Советского спорта».

«Путин – сильный лидер. А Трампу нужно доказывать». Мексиканцы покоряют Казань

«Путин – сильный лидер. А Трампу нужно доказывать». Мексиканцы покоряют Казань Как обламывать хитрых таксистов, борьба властей с отсутствием аншлагов на матчах и самоуверенные мексиканцы в репортаже «Советского спорта».

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил о положительной оценке работы системы персонального контроля доступа болельщиков на стадион.

Система идентификации болельщиков успешно прошла тест на матче открытия Кубка конфедераций Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил о положительной оценке работы системы персонального контроля доступа болельщиков на стадион.

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился впечатлениями от старта Кубка конфедераций в России.

Алексей Сорокин: Поздравляю сборную России с блестящей победой Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился впечатлениями от старта Кубка конфедераций в России.