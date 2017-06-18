Тренер Александр Зимин: Когда у Ковалева упали скорость и сила удара, на победу рассчитывать было трудно

Известный тренер Александр Зимин прокомментировал поражение российского полутяжеловеса Сергея Ковалева во втором поединке с американцем Андре Уордом.

- Я был уверен за два дня до боя и сказал своим боксерам, когда они спросили меня о шансах - если Ковалев не нокаутирует, никто ему победу не отдаст.

Потому что он идет на рематч, а нам за рубежом в равном и даже слегка выигранном бою никто по очкам победу не даст. Это же бизнес, поэтому другого способа выиграть нет. А когда у Сергея в конце поединка упали скорость и сила удара, на победу рассчитывать было уже трудно. И у него не было уже сил для акцентированного удара.

Тактика - это рациональное использование техники. А техника это рациональное использование твоего движения. А если движение не скоростное, то трудно выходить на бой, потому что нарушается и техника, и тактика. Поэтому Сергею надо было побеждать нокаутом, тем более, что удар у него есть. Но для этого надо правильно готовиться на все двенадцать раундов, чтобы быть уверенным, что ты не потеряешь силу, скорость и выносливость, - рассказал Зимин.

Напомним, поединок в Лас-Вегасе завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).

Программа «Держи удар» по горячим следам поединка в Лас-Вегасе:



