Алексей Смертин: Матч с португальцами будет показательным, соперник мастеровитее новозеландцев

Комиссар РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин поделился впечатлениями от победы сборной России над Новой Зеландией в первом туре группового этапа Кубка конфедераций (2:0).

- Такие победы дают возможность с горячим сердцем и холодной головой играть уже на более высоком уровне. Следующая встреча с Португалией будет показательной, потому что соперник мастеровитее. Будет интересно проверить, насколько наша сборная готова играть на этом уровне, - передает слова Смертина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч Россия - Новая Зеландия закончился победой хозяев со счетом 2:0. Автоголом отметился новозеландец Майкл Боксолл, еще один мяч забил Федор Смолов. 21 июня подопечные Станислава Черчесова встретятся в Москве со сборной Португалии.

Ранее Смертин был избран в исполком РФС на внеочередной конференции в Санкт-Петербурге.