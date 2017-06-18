Алексей Смертин: Матч с португальцами будет показательным, соперник мастеровитее новозеландцев
Комиссар РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин поделился впечатлениями от победы сборной России над Новой Зеландией в первом туре группового этапа Кубка конфедераций (2:0).
- Такие победы дают возможность с горячим сердцем и холодной головой играть уже на более высоком уровне. Следующая встреча с Португалией будет показательной, потому что соперник мастеровитее. Будет интересно проверить, насколько наша сборная готова играть на этом уровне, - передает слова Смертина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч Россия - Новая Зеландия закончился победой хозяев со счетом 2:0. Автоголом отметился новозеландец Майкл Боксолл, еще один мяч забил Федор Смолов. 21 июня подопечные Станислава Черчесова встретятся в Москве со сборной Португалии.
Ранее Смертин был избран в исполком РФС на внеочередной конференции в Санкт-Петербурге.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция