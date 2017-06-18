Вихлянцева уступила Контавейт в финале турнира в Хертогенбосхе
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева уступила эстонке Анетт Контавейт в финале турнира в Хертогенбосхе.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 13 минут, - 2:6, 3:6.
Вихянцева один раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырех. У Контавейт, выигравшей первый турнир WTA, один эйс, две двойные ошибки и четыре брейка.
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