Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Мексика
Футбол  Камерун- : -Чили
Волейбол  Сербия- : -Бразилия
Волейбол  Россия- : -Иран
Волейбол  Польша- : -США
Волейбол  Аргентина- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вихлянцева уступила Контавейт в финале турнира в Хертогенбосхе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева уступила эстонке Анетт Контавейт в финале турнира в Хертогенбосхе.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 13 минут, - 2:6, 3:6.

Вихянцева один раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырех. У Контавейт, выигравшей первый турнир WTA, один эйс, две двойные ошибки и четыре брейка.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вихлянцева сыграет с Контавейт в финале турнира в ХертогенбошеРоссиянка Наталья Вихлянцева вышла в финал теннисного турнира в голландском Хертогенбоше, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.Леся Цуренко: Мне очень нравится турнир в Хертогенбоше, приезжаю сюда почти каждый год37-я ракетка мира Леся Цуренко прокомментировала победу над Кристиной Младенович из Франции (6:3, 6:1) в полуфинале турнира WTA Ricoh Open в Хертогенбоше.Подробности поединка Мэйвезер – Макгрегор, невероятный парад «Питтсбурга» и покупки «Локо» и «Динамо». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Мария Шарапова получила приглашение на турнир в СтэнфордеРоссийская теннисистка Мария Шарапова получила приглашение на турнир, который пройдет в американском Стэнфорде, сообщает ТАСС.Веснина снялась с турнира в БирмингемеРоссиянка Елена Веснина из-за проблем со здоровьем отказалась от выступлений на стартующем на следующей неделе крупном турнире в английском Бирмингиме.Елена Остапенко: Трибуны в Париже болели за меня!Елена Остапенко: Трибуны в Париже болели за меня!Человек, влюбивший на прошлой неделе в себя абсолютно всю Латвию, сегодня окунулся на родине в атмосферу всеобщего обожания и любви.Куличкова уступила Викмайер на старте квалификации турнира в НоттингемеРоссийская теннисистка Елизавета Куличкова проиграла бельгийке Янине Викмайер в первом круге квалификации турнира в Ноттингеме.На «Ролан Гаррос»-2017 установлен рекорд зрительской посещаемостиДиректор Открытого чемпионата Франции Ги Форже рассказал о том, что на прошедшем розыгрыше турнира был установлен рекорд зрительской посещаемости.Халеп возглавила Чемпионскую гонку WTAСимона Халеп из Румынии поднялась на первую строчку Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации. Об этом сообщается на официальном сайте WTA.Остапенко заняла 12-е место в рейтинге WTA, Кербер осталась первой ракеткой мираЛатвийская теннисистка Елена Остапенко поднялась сразу на 35 позиций в обновленном рейтинг-листе WTA.Виктор Янчук: Теперь Шарапова не сможет пробиться напрямую на US OpenЗаслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал информацию о травме Марии Шараповой, из-за которой теннисистка пропустит Уимблдон.Виктор Янчук: Можно сказать, что Остапенко помогла советская школаЗаслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением от победы Елены Остапенко в финале «Ролан Гаррос».Шарапова попрощалась с травой. Мария не сыграет на УимблдонеШарапова попрощалась с травой. Мария не сыграет на УимблдонеМария Шарапова пропустят травяной сезон и не сыграет на Уимблдоне. «Советский спорт» – о том, что происходит с россиянкой.Шафаржова и Маттек-Сэндз выиграли «Ролан Гаррос» в парном разрядеАмериканка Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова из Чехии стали чемпионками «Ролан Гаррос»-2017 в парном разряде.Елена Остапенко: Моим кумиром всегда была Серена УильямсЧемпионка «Ролан Гаррос»-2017 Елена Остапенко рассказала о том, кто является для нее примером для подражания в WTA-туре.Анабель Медина-Гарригес: Удивлена тем, как Остапенко справилась с «Ролан Гаррос». Не могу описать это словамиБывшая испанская теннисистка Анабель Медина-Гарригес прокомментировала сенсационную победу 20-летней латвийки Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции-2017.Шарапова пропустит турнир в Бирмингеме и Уимблдон из-за травмыРоссийская теннисистка Мария Шарапова пропустит травяной сезон 2017 года из-за травмы, об этом спортсменка сообщила сама.Остапенко сотворила чудо. И Латвия стоит на голове от счастья!Остапенко сотворила чудо. И Латвия стоит на голове от счастья!Главный редактор «Советского спорта», оказавшийся в эти дни в Риге, рассказывает, как Латвия восприняла победу своей представительницы.Елена Остапенко – чемпионка «Ролан Гарроса»Елена Остапенко – чемпионка «Ролан Гарроса»Елена Остапенко обыграла Симону Халеп в финале Открытого чемпионата Франции.Анна Чакветадзе: Удивительно, насколько Остапенко была спокойна в финале «Ролан Гаррос»Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала победу 20-летней латвийской теннисистки Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Футбол
Евгений Гинер: Раз мы взяли Гончаренко, значит, этот тренер мне нравится
Футбол
Часть центральной трибуны стадиона в Петербурге закрыта, так как обзор с нее ограничивает видеокамера (фото)
Бокс
Сергей Ковалев: Не знаю, почему испытывал такую усталость. Возможно, слишком нервничал из-за статуса боя
Футбол
Защитник Рукас на просмотре в «Ростове»
все новости
Анетт Контавейт
Анетт Контавейтвсе новости
Наталья Вихлянцева
Наталья Вихлянцевавсе новости
WTA Tour
WTA Tour