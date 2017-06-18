Ковалев поблагодарил болельщиков за поддержку и пригласил их на вечеринку
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев обратился к своим фанатам после поражение во втором поединке с американцем Андре Уордом.
- Спасибо всем моим фанатам за поддержку. Приходите на вечеринку и составьте мне компанию. Мы поднимемся снова, - написал Ковалев в своем твиттере, снабдив сообщение логотипом клуба, где намечено мероприятие.
Thank you to all my fans for your support. Come to @chateaulv and hang out with me. We will rise again pic.twitter.com/TY3NtW4O4h— Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) 18 июня 2017 г.
Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.
Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).
Уорд досрочно победил Ковалева. Как это было. Онлайн всего вечера в Лас-Вегасе
Программа «Держи удар» по горячим следам поединка в Лас-Вегасе:
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически