Ковалев поблагодарил болельщиков за поддержку и пригласил их на вечеринку

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев обратился к своим фанатам после поражение во втором поединке с американцем Андре Уордом.

- Спасибо всем моим фанатам за поддержку. Приходите на вечеринку и составьте мне компанию. Мы поднимемся снова, - написал Ковалев в своем твиттере, снабдив сообщение логотипом клуба, где намечено мероприятие.

