Николас Ломбертс: Европа - собачка США

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о политической обстановке в России.

«Разумеется, в России нет свободы слова и прессы. В городах есть люди, которые не согласны с политикой, которую проводит Путин, однако их меньшинство. Да, Путин вернул Россию на международную арену, потому патриоты этим очень гордятся. Они называют Европу собачкой США, я с ними вполне согласен.

Мне не понравилась речь бельгийского политика Ги Верхоофстадта, когда он сказал, что спасение Украины – в Европе. На самом деле Украина намного ближе к России. В Европе думают, что русские не будут вмешиваться в ситуацию и посмотрите, на Украине до сих пор идут боевые действия. Мне непонятно, что Европа хочет от Украины», - цитирует Ломбертса De Tijd.

Напомним, Ломбертс после ухода из «Зенита» заключил контракт с бельгийским «Остенде».