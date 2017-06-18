Дмитрий Булыкин: Матч с Португалией покажет, что чего жать от нашей сборной на Кубке конфедераций

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Португалии.

- Эта игра покажет, чего жать от нашей сборной на турнире. Понятно, что показанного в матче с новозеландцами будет недостаточно для положительного результата в игре с португальцами. Обычно тренеры не меняют победный состав, поэтому, думаю, на поле выйдут те же футболисты. Заряд на игру должен быть немного иной, нужно понимать, что мы будем играть против одной из сильнейших команд мира, - приводит слова Булыкина ТАСС.

Напомним, что матч между сборными России и Португалии пройдет в Москве 21 июня. В воскресенье, 18 июня, португальская команда в Казани сыграет с Мексикой.