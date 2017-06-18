Рашид Рахимов: Сборная России показала хорошее движение
Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.
«Если смотреть на игру глазами болельщика, нужно порадоваться тому, что владели преимуществом на протяжении всего матча, создавали моменты и выиграли.
Если смотреть на игру с точки зрения тренера, надо понимать, что Россия играла против соперника, который допускал очень много ошибок при контроле мяча, при начале атаки, при выходе из обороны в атаку, и после второго-третьего паса команда теряла мяч. Это все-таки говорит об уровне технической оснащенности соперника.
Поэтому справедливо будет сказать, что в игре России есть определенные моменты и проблемы, которые надо будет устранять в матчах с более сильными соперниками.
В целом россияне показали хорошее движение и хорошо, что начали с победы: она придаст команде положительных эмоций. И все же я как тренер не делаю далеко идущих выводов по этой игре», - цитирует Рахимова «Газета.ру».
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция