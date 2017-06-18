Рашид Рахимов: Сборная России показала хорошее движение

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.

«Если смотреть на игру глазами болельщика, нужно порадоваться тому, что владели преимуществом на протяжении всего матча, создавали моменты и выиграли.

Если смотреть на игру с точки зрения тренера, надо понимать, что Россия играла против соперника, который допускал очень много ошибок при контроле мяча, при начале атаки, при выходе из обороны в атаку, и после второго-третьего паса команда теряла мяч. Это все-таки говорит об уровне технической оснащенности соперника.

Поэтому справедливо будет сказать, что в игре России есть определенные моменты и проблемы, которые надо будет устранять в матчах с более сильными соперниками.

В целом россияне показали хорошее движение и хорошо, что начали с победы: она придаст команде положительных эмоций. И все же я как тренер не делаю далеко идущих выводов по этой игре», - цитирует Рахимова «Газета.ру».