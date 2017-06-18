Мария Шарапова: Моя реабилитация идет быстро и по плану, готовлюсь к турнирам на харде

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о ходе своего восстановления после травмы и примерных сроках возвращения в WTA-тур.

- Восстановление идет достаточно быстро. Думаю, скоро вернусь на корт и смогу принять участие в предстоящих турнирах на харде, - заявила Шарапова, посетившая классическую автомобильную гонку на выносливость «24 часа Де-Мана».

Напомним, в конце апреля Мария вернулась в тур, отбыв 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония.

На грунтовом турнире российская теннисистка получила мышечный надрыв, который вынудит ее пропустить травяной сезон, который по традиции венчает Уимблдон.



