Защитник Тишкин присоединился к «СКА-Хабаровск»

К тренировкам на сборе в подмосковном Кратово в составе «СКА-Хабаровск» приступил защитник Максим Тишкин, сообщается на официальном сайте дальневосточников.

27-летний игрок имеет опыт выступления во всех трех профессиональных дивизионах российского футбола.

В РФПЛ Тишкин провел 51 матч, выступая за «Мордовию», «Уфу» и «Томь». Из томского клуба он в феврале 2017 года перешел в «Балтику».

В ПФЛ Тишкин играл за команды Саранска, Рязани, Костромы.

Тишкин должен принять участие в спарринге хабаровчан с «Уфой», который намечен на 22 июня. Помимо него, с командой без контрактов работают еще пять футболистов. Это форварды Эдуард Вишняковс, Павел Соломатин, защитники Евгений Баляйкин, Антон Митерев и полузащитник Виталий Федотов.

Таблица трансферов РФПЛ