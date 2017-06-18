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Защитник Тишкин присоединился к «СКА-Хабаровск»

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

К тренировкам на сборе в подмосковном Кратово в составе «СКА-Хабаровск» приступил защитник Максим Тишкин, сообщается на официальном сайте дальневосточников.

27-летний игрок имеет опыт выступления во всех трех профессиональных дивизионах российского футбола.

В РФПЛ Тишкин провел 51 матч, выступая за «Мордовию», «Уфу» и «Томь». Из томского клуба он в феврале 2017 года перешел в «Балтику».

В ПФЛ Тишкин играл за команды Саранска, Рязани, Костромы.

Тишкин должен принять участие в спарринге хабаровчан с «Уфой», который намечен на 22 июня. Помимо него, с командой без контрактов работают еще пять футболистов. Это форварды Эдуард Вишняковс, Павел Соломатин, защитники Евгений Баляйкин, Антон Митерев и полузащитник Виталий Федотов.

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