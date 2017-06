«Вашингтон» защитил Овечкина, Кузнецова и Орлова перед драфтом расширения

«Вашингтон» перед драфтом расширения предоставил список защищенных игроков. Об этом сообщает журналист Washington Post Изабель Хуршудян в твиттере.

В список попали россияне форвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Александр Овечкин.

Также в список защищенных игроков «Кэпиталз» попали: вратарь Брэйден Холтби, защитники Джон Карлссон и Мэтт Нисканен, нападающие Никлас Бекстрем Андре Бураковски, Маркус Юханссон, Ларс Эллер и Том Уилсон.

Tweeted this before, but expect this to be the Caps' protected list: pic.twitter.com/nYS5QbmIxN