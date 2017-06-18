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«Вашингтон» защитил Овечкина, Кузнецова и Орлова перед драфтом расширения

Источник:  Washington PostКомментарии

«Вашингтон» перед драфтом расширения предоставил список защищенных игроков. Об этом сообщает журналист Washington Post Изабель Хуршудян в твиттере.

В список попали россияне форвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и нападающий  Александр Овечкин.

Также в список защищенных игроков «Кэпиталз» попали: вратарь Брэйден Холтби, защитники Джон Карлссон и Мэтт Нисканен, нападающие Никлас Бекстрем Андре Бураковски, Маркус Юханссон, Ларс Эллер и Том Уилсон.

Драфт расширения состоится с 17 по 21 июня 2017 года. Новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» может выбрать по одному игрока из каждой команды лиги для комплектования собственного состава. Клубы должны 18 июня представить списки защищенных игроков. «Вегас» должен будет определиться с составом до 21 июня. Итоги драфта будут объявлены 22 июня 2017 года во время церемонии вручения наград по итогам сезона 2016/17.

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