Александр Зимин: На чужом ринге победы можно добиться только нокаутом или нокдауном
Источник: Газета.RuКомментарии
Известный тренер Александр Зимин прокомментировал поражение российского полутяжеловеса Сергея Ковалева во втором поединке с американцем Андре Уордом.
«Скажу так — на выезде, и Сергей сам это знает, единственный шанс добиться победы всегда связан с нокдаунами и нокаутами. За рубежом выиграть по очкам практически не получится — все эти баллы там уже распределены. Так что только этим способом можно было добиться успеха», - цитирует Зимина «Газета.ру».
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