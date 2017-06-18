Александр Зимин: На чужом ринге победы можно добиться только нокаутом или нокдауном

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Ковалев поблагодарил болельщиков за поддержку и пригласил их на вечеринку Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев обратился к своим фанатам после поражение во втором поединке с американцем Андре Уордом.

Тренер Александр Зимин: Когда у Ковалева упали скорость и сила удара, на победу рассчитывать было трудно Известный тренер Александр Зимин прокомментировал поражение российского полутяжеловеса Сергея Ковалева во втором поединке с американцем Андре Уордом.

Андрей Шкаликов: Уорд был более ярким, осторожным и точным. У Ковалева бой совсем не получился Бывший российский боксер Андрей Шкаликов прокомментировал поражение Сергея Ковалева во втором поединке с Андре Уордом.

Сергей Ковалев: Не знаю, почему испытывал такую усталость. Возможно, слишком нервничал из-за статуса боя Сергей Ковалев на официальной пресс-конференции прокомментировал свое поражение во втором поединке с Андре Уордом.

Тренер Уорда: Я готовил Андре к победе нокаутом, а надо мной только посмеялись Тренер американского боксера Андре Уорда Вирджил Хантер прокомментировал победу своего подопечного во втором бою с Сергеем Ковалевым.

Адонис Стивенсон: Андре, мои поздравления! Пришло время объединить титулы Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон вызвал на бой обладателя поясов WBA, WBO и IBF Андре Уорда.

Рефери Тони Уикс: Я остановил бой, потому что Ковалев не мог защитить себя. Но это была ошибка Рефери Тони Уикс прокомментировал свое решение остановить поединок Андре Уорда с Сергеем Ковалевым в восьмом раунде.

Вадим Корнилов: Поединок Бивола с Уордом возможен Менеджер Вадим Корнилов считает возможным организацию боя российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола с американцем Андре Уордом.

Уорд досрочно победил Ковалева. Как это было. Онлайн всего вечера в Лас-Вегасе Лучший боксер России не смог взять реванш у своего главного антагониста.

Андре Уорд: Я потряс Ковалева ударом в голову и сумел добить его. Мое уважение Сергею Американец Андре Уорд прокомментировал свою победу над россиянином Сергеем Ковалевым на официальной пресс-конференции.

Промоутер Ковалева Кэти Дува: Подадим протест на результат боя с Уордом в понедельник Команда российского боксера Сергея Ковалева в понедельник подаст протест на результат второго поединка с американцем Андре Уордом.

Дмитрий Бивол: Ковалев устал в четвертом раунде. Он не сделал работу над ошибками Российский полутяжеловес Дмитрий Бивол прокомментировал победу Андре Уорда над Сергеем Ковалевым в Лас-Вегасе.

Андре Уорд: Ковалев проводил хороший бой, но я просчитал его и знал, что нужно делать Американец Андре Уорд прокомментировал свою досрочную победу над Сергеем Ковалевым в Лас-Вегасе.

Андрей Рябинский: С таким судейством, как в бою Ковалев – Уорд бокс просто теряет смысл Известный российский промоутер Андрей Рябинский прокомментировал итог прошедшего поединка между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом. По его мнению, победа Уорда является нечестной.

Сергей Ковалев: Уорд несколько раз ударил меня ниже пояса. У меня не железные яйца Российский боксер Сергей Ковалев после поединка с Андре Уордом посетовал на судейство Сонни Уикса, который не заметил несколько ударов ниже пояса.

Алексей Тищенко: Будет ли Ковалев чемпионом снова? Только если не будет Уорда Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко оценил шансы Сергея Ковалева вновь стать чемпионом мира.

Уорд вел на судейских карточках на момент окончания боя (фото) Чемпион мира по версии WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Андре Уорд вел на в счете на судейских записках в бою с россиянином Сергеем Ковалевым.

Алексей Тищенко: Решающим стал удар справа, а не три удара ниже пояса Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко заявил, что не рефери Сонни Уикс – главный виновник поражения Сергея Ковалева от Андре Уорда,