Крис Куниц: Необходимо посмотреть, каким будет интерес со стороны других команд

Нападающий «Питтсбурга» Крис Куниц рассказал, что пока не может ответить, останется ли он в команде на следующий сезон.

- Понятно, что нам, ветеранам, очень хорошо в «Пингвинз», но не нужно забывать о бизнесе. Необходимо посмотреть, каким будет интерес со стороны других команд и как именно ты вписываешься в общую картину в этом клубе, — приводит слова Куница официальный сайт лиги.

Добавим, что 37-летний Куниц станет 1 июля неограниченно свободным агентом.