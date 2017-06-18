«Анжи» подписал полузащитника Карасева

«Анжи» подписал контракт с полузащитником Павлом Карасевым, до этого выступавшим за «СКА-Хабаровск».

«Профессиональная футбольная карьера Павла началась в 2011 году. С того момента футболист провел за московский «Локомотив-2» три сезона. Затем Карасев стал игроком команды «Химик» Дзержинск, за которую он сыграл один сезон. После чего перешел в ряды «СКА-Энергии». В Хабаровске новичок «Анжи» отыграл два последних сезона», - сообщается на официальном сайте «Анжи».

В минувшем сезоне 24-летний Карасев в 32 матчах первенства ФНЛ забил один мяч.

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