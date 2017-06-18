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Защитник «Гетеборга» Саломонссон может перейти в «Спартак»

Источник:  ExpressenКомментарии

По информации шведских СМИ, московский «Спартак» интересуется 28-летним защитником «Гетеборга» Эмилем Саломонссоном.

Сумма трансфера может составить 1 миллион евро. Сообщается, что переговоры о переходе игрока находятся уже на продвинутой стадии.

Эмиль Саломонссон играет за «Гетеборг» с 2011 года. На его счету - восемь проведенных матчей и один гол за национальную сборную Швеции.

Чаще всего футболист играет на позиции правого защитника.

Напомним, в сезоне-2016/17 «Спартак» стал чемпионом России и получил право сыграть в Лиге чемпионов.

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