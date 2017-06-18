Защитник «Гетеборга» Саломонссон может перейти в «Спартак»
Источник: ExpressenКомментарии
По информации шведских СМИ, московский «Спартак» интересуется 28-летним защитником «Гетеборга» Эмилем Саломонссоном.
Сумма трансфера может составить 1 миллион евро. Сообщается, что переговоры о переходе игрока находятся уже на продвинутой стадии.
Эмиль Саломонссон играет за «Гетеборг» с 2011 года. На его счету - восемь проведенных матчей и один гол за национальную сборную Швеции.
Чаще всего футболист играет на позиции правого защитника.
Напомним, в сезоне-2016/17 «Спартак» стал чемпионом России и получил право сыграть в Лиге чемпионов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически