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Нобель Арустамян: Четыре тысячи мексиканцев делают праздник в Казани

Источник:  Twitter.comКомментарии

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал об атмосфере, которая царит в Казани в день проведения матча между сборными Португалии и Мексики в рамках Кубка конфедераций.

«Не знаю, как вчера в Петербурге по атмосфере, но в Казани очень круто. Четыре тысячи мексиканцев и местные делают праздник на Баумана», - написал Арустамян в своем твиттере.

Добавим, что Португалия - Мексика пройдет на стадионе «Казань-Арена и начнется  18.00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.

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