Нобель Арустамян: Четыре тысячи мексиканцев делают праздник в Казани

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал об атмосфере, которая царит в Казани в день проведения матча между сборными Португалии и Мексики в рамках Кубка конфедераций.

«Не знаю, как вчера в Петербурге по атмосфере, но в Казани очень круто. Четыре тысячи мексиканцев и местные делают праздник на Баумана», - написал Арустамян в своем твиттере.

Не знаю, как вчера в Петербурге по атмосфере, но в Казани очень круто. 4 тысячи мексиканцев и местные делают праздник на Баумана. — Nobel Arustamyan (@ANobelito) 18 июня 2017 г.

Добавим, что Португалия - Мексика пройдет на стадионе «Казань-Арена и начнется 18.00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.