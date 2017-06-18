Нобель Арустамян: Четыре тысячи мексиканцев делают праздник в Казани
Источник: Twitter.comКомментарии
Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал об атмосфере, которая царит в Казани в день проведения матча между сборными Португалии и Мексики в рамках Кубка конфедераций.
«Не знаю, как вчера в Петербурге по атмосфере, но в Казани очень круто. Четыре тысячи мексиканцев и местные делают праздник на Баумана», - написал Арустамян в своем твиттере.
Не знаю, как вчера в Петербурге по атмосфере, но в Казани очень круто. 4 тысячи мексиканцев и местные делают праздник на Баумана.— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 18 июня 2017 г.
Добавим, что Португалия - Мексика пройдет на стадионе «Казань-Арена и начнется 18.00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
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