Владислав Ващук: Червиченко додумался обвинить меня в сдаче игры «Уралану»

Бывший защитник «Спартака» Владислав Ващук рассказал, почему он покинул команду.

«[Андрей] Червиченко хотел меня после окончания сезона убрать. И не знал, как. Додумались до того, что обвинили меня в сдаче игры «Уралану». «Каким образом?» - спрашиваю. «Не за деньги, а по дружбе» - отвечают. Дело в том, что накануне этого матча праздновали какой-то день рождения, на котором также были бывшие спартаковцы, а на тот момент тренеры «Уралана» Игорь Шалимов и Николай Писарев.

Мы сидели и просто общались. О матче никто не сказал ни слова. «Как же я мог сдавать, если в момент, когда нам забивали гол, меня рядом не было вообще?» - спрашивал. «Мы не знаем как, но ты сдавал» - ответили. Наконец, серьезных аргументов у руководства не нашлось, и через некоторое время Червиченко прямо сказал: «Подписывай бумагу, мы разрываем пятилетний контракт», - цитирует Вашука «Футбол 24».

Владислав Ващук выступал за «Спартак» в 2003 году. В 25 матчах он забил один мяч.