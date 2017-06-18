Владислав Ващук: Не могу понять, как в «Динамо» появился такой тренер, как Семин

Экс-защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук раскритиковал бывшего главного тренера команды Юрия Семина.

«Могу вспомнить, почему ушел из «Динамо». При Семине я не играл. Юрий Павлович меня постоянно пытался спихнуть. Вообще, до сих пор не могу понять, как в Динамо появился такой тренер, как Семин. У него в обойме было 11 человек, и общался он только с ними. Другие его не интересовали, могли идти на рыбалку, на другом поле бить по воротам, заниматься своими делами.

Если кто-то из обоймы выпадал, Юрий Павлович мог подойти и кого-то одного выдернуть, поговорить, обнять, мол, сегодня ты выходишь. Но как только номинально основной выздоравливает, на тебя снова никто не обращает внимания», цитирует Вашука «Футбол 24».

Напомним, что Юрий Семин тренировал «Динамо» в 2008-2009 и 2010-2012 годах.