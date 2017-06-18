Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Мексика
Футбол  Камерун- : -Чили
Волейбол  Сербия- : -Бразилия
Волейбол  Россия- : -Иран
Волейбол  Польша- : -США
Волейбол  Аргентина- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Ващук: Не могу понять, как в «Динамо» появился такой тренер, как Семин

Источник:  «Футбол 24»Комментарии

Экс-защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук раскритиковал бывшего главного тренера команды Юрия Семина.

«Могу вспомнить, почему ушел из «Динамо». При Семине я не играл. Юрий Павлович меня постоянно пытался спихнуть. Вообще, до сих пор не могу понять, как в Динамо появился такой тренер, как Семин. У него в обойме было 11 человек, и общался он только с ними. Другие его не интересовали, могли идти на рыбалку, на другом поле бить по воротам, заниматься своими делами. 

Если кто-то из обоймы выпадал, Юрий Павлович мог подойти и кого-то одного выдернуть, поговорить, обнять, мол, сегодня ты выходишь. Но как только номинально основной выздоравливает,  на тебя снова никто не обращает внимания», цитирует Вашука «Футбол 24».

Напомним, что Юрий Семин тренировал «Динамо» в 2008-2009 и 2010-2012 годах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Ващук: Червиченко додумался обвинить меня в сдаче игры «Уралану»Бывший защитник «Спартака» Владислав Ващук рассказал, почему он покинул команду.Рэпер Граф выпустил клип в поддержку «Днепра» (видео)Украинский рэпер Граф снялся в клипе на собственную композицию в ФК «Днепр».«Зенит» намерен купить форварда «Барселоны»«Зенит» начал переговоры с «Барселоной» о переходе форварда Мунира Эль-Хаддади, сообщает Lenta.ru.Бывший помощник Бердыева Наварро возглавил «Карпаты»Новым главным тренером «Ростова» стал испанский специалист Серхио Наварро. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Виталий Кварцяный: Скоро чемпионат Украины станет, как чемпионат Монголии или ПакистанаПрезидент и главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный критически высказался по поводу уровня чемпионата Украины.Цуриков покинул киевское «Динамо»Полузащитник Андрей Цуриков покинул киевское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Юрий Семин: Жду от футболистов отдачи в каждой игреГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от первого занятия с командой после отпуска и напутствовал футболистов.«Шахтер» продлил контракт с Танковским и отдал Кулача в аренду в «Ворсклу»Донецкий «Шахтер» продлил контракт с полузащитником Вячеславом Танковским. Об в своем Instagram сообщил агент игрока Вадим Шаблий.Дмитрий Лоськов: После игры с «Барселоной» Семин случайно взял майку МессиБывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о самой ценной футболке в своей коллекции.Юрий Семин: Наша сборная способна на чудо, а новозеландцы удивят боевитостьюЮрий Семин: Наша сборная способна на чудо, а новозеландцы удивят боевитостьюГлавный тренер «Локомотива» – о том, чем ему интересна команда Новой Зеландии, почему пока рано судить об уровне сборной России.Белорусский тренер Дулуб покинул «Карпаты»Белорусский специалист Олег Дулуб покинул пост главного тренера львовских «Карпат». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.«Сталь» после ухода Кучука может прекратить существованиеПо окончании предыдущего сезона каменскую «Сталь» покинул Леонид Кучук, который возглавил «Ростов». Позднее стало известно, что клуб может прекратить существование.Юрий Семин: Любой сборной приятно выиграть Кубок конфедерацийГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин в беседе с «Советским спортом» обсудил Кубок конфедераций, стартующий в нашей стране на следующей неделе.Юрий Семин: Козырем сборной России на КК-2017 должна стать физическая готовностьГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» рассказал, за счет чего сборная России может успешно выступить на Кубке конфедераций-2017, который стартует на следующей неделе.Юрий Семин: Не уверен, что фавориты КК-2017 только Германия и ПортугалияГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» высказался о том, кого считает фаворитом на Кубке конфедераций, стартующем в России на следующей неделе.«Сталь» объявила об уходе КучукаГлавный тренер «Стали» Леонид Кучук завершил работу в клубе.Андрей Ярмоленко признан лучшим футболистом УкраиныНападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко признан лучшим футболистом украинской премьер-лиги прошедшего сезона.«Анжи» подпишет контракты с Солосиным и полузащитником «Зари»Голкипер «Томи» Алексей Солосин и полузащитник «Зари» Игорь Чайковский продолжат карьеру в «Анжи», сообщает официальный сайт «Матч ТВ».Олег Гусев может вернуться в киевское «Динамо»Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев может вернуться в команду. Об этом сообщают украинские СМИ.Юрий Семин: Не знаю, когда будет принято решение о моем будущем в «Локомотиве»Будущее главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина не обсуждалось на сегодняшнем заседании совета директоров клуба.
Теннис
Мария Шарапова: Моя реабилитация идет быстро и по плану, готовлюсь к турнирам на харде
Футбол
Дмитрий Булыкин: Матч с Португалией покажет, что чего жать от нашей сборной на Кубке конфедераций
Футбол
Алексей Смертин: Матч с португальцами будет показательным, соперник мастеровитее новозеландцев
Бокс
Ковалев поблагодарил болельщиков за поддержку и пригласил их на вечеринку
все новости
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Владислав Ващук
Владислав Ващуквсе новости
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости