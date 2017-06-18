Вячеслав Солодухин: Переход в «Сочи» – возможность перезагрузиться

Нападающий Вячеслав Солодухин, перешедший в ХК «Сочи», поделился первыми впечатлениями от перехода.

- Прошедший сезон был плохим, я это понимаю. Думаю, основной проблемой был психологический момент. Прошлый сезон довольно неплохо начался, и моменты были, но всё никак не мог их реализовать. Из-за этого чересчур начал копаться в себе. Наверное, в определённый момент надо было просто расслабиться и не думать о голах. Переход в «Сочи» – возможность перезагрузиться, — цитирует Солодухина официальный сайт клуба.

Добавим, что минувший сезон 28-летний игрок начал в «Витязе», за который сыграл в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал три (2+1) очка. В составе «Ак Барса» Солодухин провел пять матчей, в которых очков не набрал. «Сочи» 1 мая заключили однолетний контракт с форвардом.

