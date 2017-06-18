Вячеслав Солодухин: Интересно поработать с Зубовым, которого застал еще игроком

Новичок ХК «Сочи» нападающий Вячеслав Солодухин рассказал, как он оказался в черноморском клубе.

- В прошлых сезонах ты показывал высокую результативность, но предыдущий чемпионат для тебя не задался. На твой взгляд, почему?

- Полностью с вами согласен, прошедший сезон был плохим, я это понимаю. Думаю, основной проблемой был психологический момент. Прошлый сезон довольно неплохо начался, и моменты были, но все никак не мог их реализовать. Из-за этого чересчур начал копаться в себе. Наверное, в определенный момент надо было просто расслабиться, и не думать о голах. Переход в «Сочи» - возможность перезагрузиться.

- Были ли у тебя другие варианты для продолжения карьеры?

– «Сочи» был одним из первых вариантов, поступило конкретное предложение, я очень заинтересовался. Посоветовался с семьей, агентом, и, если честно, практически сразу принял решение. С кем не разговаривал из ребят, кто играл в Сочи – все отзывались только положительно об организации, персонале, городе. Плюс главным тренером команды стал Сергей Александрович Зубов, которого я застал его еще игроком, когда он выступал в СКА. Тогда я был молодым, интересно поработать под его руководством.