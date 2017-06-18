Александр Бахтин: Очевидно, что арбитр был на стороне Уорда

Экс-чемпион мира по версии IBO в первом полулегком весе Александр Бахтин – о повторном бое Андре Уорда и Сергея Ковалева за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO, в котором рефери прервал поединок в восьмом раунде и присудил победу американцу.

– Первые раунды были за Сергеем, и мне непонятно решение рефери (Тони Уикса. – Прим. ред.), почему он так себя повел? – говорит Бахтин. – На повторах видно, что удары были нанесены ниже пояса, но рефери делал вид, что не заметил этого и продолжил бой. Очевидно, что арбитр был на стороне Уорда. Я так понимаю, что все было заранее отработано.

Поединок прошел в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе.

Уорд досрочно победил Ковалева. Как это было. Онлайн всего вечера в Лас-Вегасе

Программа «Держи удар» по горячим следам поединка в Лас-Вегасе:



