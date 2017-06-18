Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Мексика
Футбол  Камерун- : -Чили
Волейбол  Сербия- : -Бразилия
Волейбол  Россия- : -Иран
Волейбол  Польша- : -США
Волейбол  Аргентина- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тото Вольфф: Хэмилтон старательно и ответственно выполняет свою работу

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф сказал, что Льюис Хэмилтон ответственно подходит к своей работе.

«Льюис – очень одаренный и талантливый пилот. Он трехкратный чемпион мира. Он старательно и ответственно выполняет свою работу: в противном случае, он бы не добился такого успеха.

Он делает свою работу незаметно от глаз людей. Некоторые гонщики могут сидеть часами на собраниях. Он, в свою очередь, готовится в спокойной обстановке дома или в самолете. За пределами Ф-1 он расслабляется, но когда нужно вновь возвращаться к работе, он максимально сконцентрирован.

Я помню, несколько лет назад мы с Микой Хаккиненом летели в самолете из Шанхая, где выиграл Феттель. Себ тоже был с нами и постоянно что-то записывал в свой блокнот. Тогда я сказал Мике: «Этот парень только что победил и все равно продолжает упорно работать», - цитирует Вольффа Autosport.

В текущем сезоне Льюис Хэмилтон занимает второе место, имея в активе 129 очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ромен Грожан: Выступать в Баку на машинах нового поколения будет очень интересноФранцузский пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Баку.Даниэль Риккардо: Трасса в Баку не очень подходит нашему автомобилюПилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.Макс Ферстаппен: Городская трасса в Баку уникальнаПилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.В Формуле-1 может появиться китайская командаОдин из китайских консорциумов работает над собственным проектом в Формуле-1. Об этом сообщает Autosport.Фелипе Масса: Если Алонсо плохо, ему лучше уйтиГонщик «Уильямса» Фелипе Масса заявил, что Фернандо Алонсо, возможно, стоит покинуть «Макларен».Сириль Абитебуль: У Палмера есть машина, которая может зарабатывать очки, и он должен это делатьБосс «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что команда ждет от гонщика Джолиона Палмера набранных очков.Фелипе Масса: Я бы с удовольствием продолжил в гонках Формулы-1Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса заявил, что готов остаться в Формуле-1 на следующий сезон.Хельмут Марко: У Риккардо и Ферстаппена жесткие контракты с «Ред Булл»Спортивный директор «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что в следующем сезоне состав команды не изменится.Виджей Малья: Пусть Перес и Окон борются между собой. Главное, чтоб не совершали глупостейСовладелец «Форс Индии» Виджей Малья считает, что на Гран-при Канады между Серхио Пересом и Эстебаном Оконом не произошло ничего серьезного.Джон Уотсон: У Алонсо мало вариантов на сезон-2018Экс-пилот Формулы-1 Джон Уотсон считает, что если Фернандо Алонсо покинет «Макларен», ему будет непросто получить в свое распоряжение конкурентоспособную машину на сезон 2018 года.«Форс Индия» может сменить названиеВладелец «Форс Индии» Виджей Малья заявил, что гоночная команда может сменить название на более привлекательное для спонсоров.Валттери Боттас: Надеюсь остаться в «Мерседесе» на следующий сезонПилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что хотел бы остаться в команде на следующий сезон.Серхио Перес: Приказа пропустить Окона не былоПилот «Форс Индии» Серхио Перес заявил, что во время Гран-при Канады не получал приказа из боксов пропустить вперед своего партнера по команде Эстебана Окона.Майк Гаскойн: Все выглядит так, будто «Макларен» уже принял решение о расставании с «Хондой»Бывший технический директор «Тойоты», «Джордана» и «Рено» Майк Гаскойн считает, что руководство «Макларена» уже приняло решение прекратить сотрудничество с «Хондой», которая является поставщиком двигателей для британской команды.Макс Ферстаппен: «Ред Булл» хотел бороться за титул в этом году, но пока очень далек от этогоПилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен опасается того, что его команда будет все больше отставать от лидеров.Франц Тост: Квят – один из лучших по гоночным навыкамРуководитель «Торо Россо» Франц Тост считает, что место пилота Даниила Квята в чемпионате мира не соответствует его возможностям.Даниил Квят: Я не уверен, что хочу работать с СайнсомРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что недоволен высказываниями своего партнера по команде Карлоса Сайнса.Жак Вильнев: Стролл – один из худших новичков в истории Формулы-1Экс-пилот Формулы-1 Жак Вильнев раскритиковал гонщика команды «Уильямс» Лэнса Стролла, назвав того одним из худших новичков в истории соревнований.F1: любопытная статистика Гран-при КанадыF1: любопытная статистика Гран-при Канады«Советский спорт» готов представить вашему вниманию самые интересные формализованные итоги только что закончившегося Гран-при Канады.«Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли, Надаль победил в финале «Ролан Гаррос», а Хэмилтон выиграл Гран-при Канады. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.
Теннис
Мария Шарапова: Моя реабилитация идет быстро и по плану, готовлюсь к турнирам на харде
Футбол
Дмитрий Булыкин: Матч с Португалией покажет, что чего жать от нашей сборной на Кубке конфедераций
Футбол
Алексей Смертин: Матч с португальцами будет показательным, соперник мастеровитее новозеландцев
Бокс
Ковалев поблагодарил болельщиков за поддержку и пригласил их на вечеринку
все новости
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости