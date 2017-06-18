Тото Вольфф: Хэмилтон старательно и ответственно выполняет свою работу
Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф
сказал, что Льюис Хэмилтон ответственно подходит к своей работе.
«Льюис – очень одаренный и
талантливый пилот. Он трехкратный чемпион мира. Он
старательно и ответственно выполняет свою работу: в противном случае, он бы не
добился такого успеха.
Он делает свою работу незаметно
от глаз людей. Некоторые гонщики могут сидеть часами на собраниях. Он, в свою
очередь, готовится в спокойной обстановке дома или в самолете. За пределами Ф-1
он расслабляется, но когда нужно вновь возвращаться к работе, он максимально
сконцентрирован.
Я помню, несколько лет назад мы
с Микой Хаккиненом летели в самолете из Шанхая, где выиграл Феттель. Себ тоже
был с нами и постоянно что-то записывал в свой блокнот. Тогда я сказал Мике: «Этот
парень только что победил и все равно продолжает упорно работать», - цитирует
Вольффа Autosport.
В текущем сезоне Льюис Хэмилтон
занимает второе место, имея в активе 129 очков.