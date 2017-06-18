Тото Вольфф: Хэмилтон старательно и ответственно выполняет свою работу

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф сказал, что Льюис Хэмилтон ответственно подходит к своей работе.

«Льюис – очень одаренный и талантливый пилот. Он трехкратный чемпион мира. Он старательно и ответственно выполняет свою работу: в противном случае, он бы не добился такого успеха.

Он делает свою работу незаметно от глаз людей. Некоторые гонщики могут сидеть часами на собраниях. Он, в свою очередь, готовится в спокойной обстановке дома или в самолете. За пределами Ф-1 он расслабляется, но когда нужно вновь возвращаться к работе, он максимально сконцентрирован.

Я помню, несколько лет назад мы с Микой Хаккиненом летели в самолете из Шанхая, где выиграл Феттель. Себ тоже был с нами и постоянно что-то записывал в свой блокнот. Тогда я сказал Мике: «Этот парень только что победил и все равно продолжает упорно работать», - цитирует Вольффа Autosport.

В текущем сезоне Льюис Хэмилтон занимает второе место, имея в активе 129 очков.