Вильям Галлас: «Тоттенхэм» слишком неопытен для Лиги чемпионов

Бывший центральный защитник «Тоттенхэма» Вильям Галлас заявил, что «шпорам» не хватает опыта для успешного участия в Лиге чемпионов.

«Выступление «шпор» на европейской арене в прошедшем сезоне стало настоящим позором. «Тоттенхэм» еще слишком неопытен для больших турниров, матчи с «Монако» и «Байером» это продемонстрировали. В Лиге чемпионов все совсем по-другому, чем в АПЛ. Тут очень важно умение сосредоточиться», - цитирует Галласа Daily Star.

Напомним, в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов «Тоттенхэм» не сумел выйти в плей-офф турнира, заняв третье место в группе.