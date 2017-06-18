Карлос Вальдеррама: Сегодня жду футбольный спектакль и хочу, чтобы победили мексиканцы

Бывший полузащитник сборной Колумбии Карлос Вальдеррама, дважды признававшийся лучшим игроком Южной Америки, поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики.

- Кубок конфедераций - это очень интересный турнир с сильными командами. Сложно назвать фаворита, так как турнир очень скоротечный. В него нельзя входить постепенно. Поэтому думаю, что сборная России имеет хорошие шансы на успех. Ведь один матч здесь она уже выиграла

Сегодня я жду футбольный спектакль. В командах Мексики и Португалии играют очень сильные футболисты. Думаю, что будет много голов. Хочу, чтобы победили мексиканцы, - заявил Вальдеррама «Р-Спорт».

Добавим, что матч Португалия - Мексика пройдет на стадионе «Казань-Арена и начнется 18.00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.