Матч Кубка конфедераций Португалия – Мексика начнется с минуты молчания

Матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики начнется с минуты молчания в память о погибших в лесных пожарах в Португалии, сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА.

Кроме того, игроки португальской команды выйдут на игру с траурными повязками.

Встреча в Казани начнется сегодня в 18:00 мск.

По последним данным, в португальском округе Лейрия в результате пожаров погибли более 60 человек.