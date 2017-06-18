Матч Кубка конфедераций Португалия – Мексика начнется с минуты молчания
Источник: ТАССКомментарии
Матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики начнется с минуты молчания в память о погибших в лесных пожарах в Португалии, сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА.
Кроме того, игроки португальской команды выйдут на игру с траурными повязками.
Встреча в Казани начнется сегодня в 18:00 мск.
По последним данным, в португальском округе Лейрия в результате пожаров погибли более 60 человек.
Матч
Португалия - Мексика - 0:01-й тайм
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью, Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани, Куарежма
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо, дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела, Хименес
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
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