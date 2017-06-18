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«Анжи» подписал экс-защитника «СКА-Хабаровск» Удалого

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

«Анжи» подписал контракт с центральным защитником Игорем Удалым, сообщается на официальном сайте клуба.

Предыдущей командой 32-летнего игрока был «СКА-Хабаровск», за нее он выступал с 2012 года.

Ранее Удалый защищал цвета «Содовика», махачкалинского «Динамо», новороссийского «Черномореца и «Луча-Энергии».

Сегодня «Анжи» также сообщил о заключении контракта с другим бывшим футболистом «СКА-Хабаровск» Павлом Карасевым.

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