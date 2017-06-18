«Анжи» подписал экс-защитника «СКА-Хабаровск» Удалого
Источник: ФК «Анжи»Комментарии
«Анжи» подписал контракт с центральным защитником Игорем Удалым, сообщается на официальном сайте клуба.
Предыдущей командой 32-летнего игрока был «СКА-Хабаровск», за нее он выступал с 2012 года.
Ранее Удалый защищал цвета «Содовика», махачкалинского «Динамо», новороссийского «Черномореца и «Луча-Энергии».
Сегодня «Анжи» также сообщил о заключении контракта с другим бывшим футболистом «СКА-Хабаровск» Павлом Карасевым.
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