Ангелос Постекоглу: Завтра Австралия сыграет с одной из лучших команд в мире

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу поделился впечатлениями от организации Кубка конфедераций.

- Приятно быть здесь, это большая награда за победу на Кубке Азии. Мы с нетерпением ждем турнира. Первый матч прошел, всем не терпится начать. Объекты нам нравятся, площадки очень хорошие, гостиницы первоклассные, все очень хорошо. Мы хотим продолжать развитие в качестве сборной и хотим хорошо себя проявить. Все очевидно: мы привезли сильнейший состав, чтобы показать максимальный результат.

Пару лет мы выстраиваем команду в качестве коллектива, который понимает цели и задачи. У нас были возможности улучшить командные качества, работать как одно целое. Мы идем по хорошей траектории. Мы хотим становиться сильнее на этом пути, а лучше всего для совершенствования - играть против лучших. И завтра мы будем играть с одной из лучших команд в мире, - цитирует Постекоглу «Р-Спорт».

Напомним, что свой первый матч на турнире сборная Австралии проведет в понедельник, 19 июня, против команды Германии.