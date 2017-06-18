Португалия – Мексика. Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы команд в матче первого тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики.
Португалия: Патрисиу, Пепе, Рафаэл, Фонте, Роналду, Моутинью, Вильям, Андре Гомеш, Нани, Куарежма, Седрик.
Мексика: Очоа, Сальседо, Рейес, Дос Сантос, Лаюн, Хименес, Вела, Эрнандес, Морено, Эррера, Гуардадо.
Матч начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его
текстовую трансляцию.
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