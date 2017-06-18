Тим Кэхилл: Если сможем играть так, как мы хотим, то одолеем сборную Германии

Полузащитник сборной Австралии Тим Кэхилл поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций против команды Германии.

- Самое главное для нас – вера в нашу игру, наш собственный подход, в то, что мы сделали за два последние года. Знаем, что у сборной Германии молодая команда, много молодых игроков. Но на них оказывается большое давление, они – чемпионы мира. Если мы сможем играть так, как мы хотим, мы сможем одолеть немцев, - цитирует Кэхилла «Р-Спорт».

Напомним, что свой первый матч на турнире сборная Австралии проведет в понедельник, 19 июня, против команды Германии.