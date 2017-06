Французский тренер вступил в брак со швейцарским фигуристом

В Монреале (Канада) состоялась свадьба швейцарского фигуриста Джамала Отмана и французского тренера Ромена Хагенауэра. Об этом сообщает твиттер IFS Magazine.

Ромен Хагенауэр работал с ведущими танцевальными парами, в том числе Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон и Тесса Вирчью. Джамал Отман – чемпион Швейцарии 2009 года и пятикратный серебряный призер национального первенства. На чемпионате мира он занимал 18-е место, на Олимпиаде-2006 – 27-е.

Congratulations to @RomHaguenauer and former Swiss national champion, Jamal Othman, who were married this afternoon in Montreal. pic.twitter.com/enJfLCkPbl