Дмитрий Билоног: У меня есть хорошие шансы пробиться в основной состав «Урала»

Полузащитник «Урала» Дмитрий Билоног признался, что надеется закрепиться в основной команде.

- В игровом плане прошлый сезон получился очень полезным, потому что я много играл в аренде на более-менее хорошем уровне. Получил определенный опыт. Научился тем вещам, которые получались плохо в том году. Я вижу, что у меня есть хорошие шансы пробиться в основной состав «Урала». Буду делать все для того, чтобы тренерский штаб оценил мою игру и ставил в состав.

После отпуска идут хорошие нагрузки. На первый тайм еще есть силенки. А во втором тайме силы покидают. Сборы для того и существуют, чтобы играть под нагрузками и прибавлять, — цитирует Билонога сайт «Урала».

Напомним, что минувший сезон 22-летний полузащитник провел в составе кропивницкой «Звезды», за которую провел 16 игр и отметился тремя забитыми мячами.