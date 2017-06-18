Ангелос Постекоглу: Сборная России сыграла сильно
Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу оценил игру сборной России с Новой Зеландией.
– Мы смотрели матч. Сборная России выглядела сильной, единой. Тут играть роль и фактор домашнего поля, при своих болельщиках проще.России было важно хорошо стартовать. Но дальше будет непросто, ведь в группе сильные соперники. – сказал Постекоглу на пресс-конференции перед матчем с Германией.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция