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Ангелос Постекоглу: Сборная России сыграла сильно

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу оценил игру сборной России с Новой Зеландией. 

– Мы смотрели матч. Сборная России выглядела сильной, единой. Тут играть роль и фактор домашнего поля, при своих болельщиках проще.России было важно хорошо стартовать. Но дальше будет непросто, ведь в группе сильные соперники. – сказал Постекоглу на пресс-конференции перед матчем с Германией.

Матч

Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)

Голы

Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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