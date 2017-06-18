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Сигурдссон может перейти из «Суонси» в «Эвертон» за 40 млн фунтов

Источник:  The SunКомментарии

«Эвертон» ведет переговоры с «Суонси» о переходе полузащитника «лебедей» Гилфи Сигурдссона, сообщает The Sun.

По данным издания, за 27-летнего хавбека сборной Исландии «Суонси» рассчитывает получить 40 миллионов фунтов.

Если клуб из Ливерпуля устроит такая цена, это будет самая дорогая покупка в истории мерсисайдцев.

В минувшем сезоне Сигурдссон в 38 матчах чемпионата Англии забил девять мячей и сделал 13 результативных передач.

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