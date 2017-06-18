Стефан Петтерссон: Переговоров о переходе Саломонсона в «Спартак» пока нет

Стефан Петтерссон , агент шведского защитника «Гетеборга» Эмиля Саломонсона, заявил, что переговоров о переходе футболиста в «Спартак» пока не ведется, хотя интерес к игроку есть.

- Я читал в шведских СМИ об интересе к Эмилю со стороны «Спартака. Интерес есть, и я могу объяснить его: Саломонссон - отличный футболист, а «Спартаку» нужен игрок на позицию крайнего защитника. Но в данный момент никаких переговоров нет, лишь интерес. Могу добавить, что у нас есть предложения от других клубов, в том числе, из-за рубежа. Но не стану называть ни команды, ни страны, - передает слова Петтерссона «Р-Спорт».

Добавим, что Эмиль Саломонссон играет за «Гетеборг» с 2011 года. На его счету - восемь проведенных матчей и один гол за национальную сборную Швеции. Сумма трансфера может составить 1 миллион евро.

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