Французский защитник Мейте стали игроком «Монако»
Защитник Суалио Мейте подписал контракт с «Монако». Об этом
сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что контракт подписан на пять лет и будет
действовать до конца июня 2022 года. В прошлом сезоне он выступал за
бельгийский «Зюльте-Варегем». 23-летний защитник провел за команду 46 матчей и
забил два мяча при двух голевых передачах.
«Этот
контракт с топ-клубом – большая честь для меня. Я следил за результатами
футболистов в прошлом сезоне. Это техничная и очень быстрая команда, которая
демонстрирует слаженную игру. Тренер Леонарду Жардим смог по-настоящему
сплотить игроков. Мне не терпится приступить к тренировкам, чтобы учиться и
добиваться успехов под его руководством. Я сделаю всё, чтобы оправдать доверие,
оказанное мне руководством клуба», - сказал Мейте.