Французский защитник Мейте стали игроком «Монако»

Защитник Суалио Мейте подписал контракт с «Монако». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт подписан на пять лет и будет действовать до конца июня 2022 года. В прошлом сезоне он выступал за бельгийский «Зюльте-Варегем». 23-летний защитник провел за команду 46 матчей и забил два мяча при двух голевых передачах.

«Этот контракт с топ-клубом – большая честь для меня. Я следил за результатами футболистов в прошлом сезоне. Это техничная и очень быстрая команда, которая демонстрирует слаженную игру. Тренер Леонарду Жардим смог по-настоящему сплотить игроков. Мне не терпится приступить к тренировкам, чтобы учиться и добиваться успехов под его руководством. Я сделаю всё, чтобы оправдать доверие, оказанное мне руководством клуба», - сказал Мейте.