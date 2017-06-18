«Цзянсу Сунин» проиграл в первом матче под руководством Капелло

Футболисты «Цзянсу Сунин» уступили на своем поле клубу «Чанчунь Ятай» в матче 13-го тура чемпионата Китая.

Встреча прошла в Нанкине и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 16-й минуте встречи в собственные ворота забил защитник хозяев Ян Боюй.

После этой игры «Цзянсу Сунин», набрав восемь очков, занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Чанчунь Ятай» набрал 12 очков и поднялся на 13-е место.

Напомним, что итальянский специалист Фабио Капелло возглавил «Цзянсу Сунин» 11 июня. Как сообщалось Corriere dello Sport, 70-летний специалист получит в китайском клубе 10 миллионов евро за 1,5 года.