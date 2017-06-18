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Александр Канищев: «Зенит» не вернет Аршавина, «Кайрат» – совсем другой уровень

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что разговоры о возвращении в питерский клуб Андрея Аршавина, а также появления в нем Златана Ибрагимовча и Уэсли Снейдера, лишены оснований.

- В последнее время муссируется тема возвращения в «Зенит» Андрея Аршавина, который имеет хорошую прессу в чемпионате Казахстана. Допускаете возможность такого маркетингового хода руководства питерского клуба?
- Нет. Однозначно. В казахском чемпионате Андрей временами демонстрирует свое мастерство, забивает и отдает, но «Зенит», в отличие от «Кайрата», это совсем другой уровень. Как и российский чемпионат.

- Ну, а в появление на берегах Невы таких европейских звезд, как Ибрагимович и Снейдер, других достаточно известных игроков, верите?
- Нет. Известные футболисты могут приехать в Россию только на излете своей карьеры, как говорится, доиг­рывать, но результата они не дадут. Посмотрите, кого покупают такие клубы, как «Реал», «Барселона». Молодых, перспективных футболистов из той же «Бенфики», которых потом доводят до уровня своего состава. Мы же можем довольствоваться только тем, что придет уже отработанная угасающая звезда, способная играть в российском чемпионате, на трансфере которой удастся еще и заработать. Скорее всего, в «Зените» появится несколько итальянцев из серии А, знакомых Манчини не понаслышке, но насколько высокого уровня они будут, сложно сказать.

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