Хетаг Хосонов: Хочу заработать шанс сыграть за ЦСКА в премьер-лиге
Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов, которому сегодня исполнилось 19 лет, рассказал, какие цели ставит перед собой в предстоящем сезоне.
Напомним, в настоящее время армейцы находятся на сборе с Австрии.
- С днем
рождения, Хетаг! Мы присоединяемся к словам многочисленных армейских
болельщиков, которые в клубных соцсетях желают тебе всего наилучшего. В такой
день больше хочется работать или отдыхать?
- Большое спасибо всем армейцам за теплые слова! На самом деле, еще в отпуске мне не терпелось быстрее встретиться с ребятами и начать тренироваться, очень соскучился по мячу. Первые дни потихоньку втягивались, и сейчас нормально воспринимаем уже более серьезные нагрузки. В общем, я доволен, что день рождения пришелся на сбор.
- Чье
поздравление сегодня утром оказалось первым?
- Всех опередила мама, пожелала здоровья и удачи на сборах.
- Как ты отнесся
к сюрпризу, который подготовили для тебя товарищи по команде?
- Я этого абсолютно не ожидал. Зашел в комнату, открыл интернет, стал просматривать соцсети и натолкнулся на поздравление (улыбается). Было очень приятно, я рассмеялся от души.
- Готов в
следующий раз через наш официальный канал поздравить в таком же духе кого-то из
ребят?
- Конечно, с радостью!
- Что это
будет? Может быть, лезгинка?
- Отличная мысль, станцую лезгиночку и спою (улыбается).
- Теперь о
футболе. Ты сказал, что уже адаптировался к нагрузкам. Какие задачи ставишь
перед собой на этот сбор, на предстоящий сезон?
- Физически действительно ощущаю себя хорошо, я и на отдыхе занимался по программе, составленной Паулино Гранеро, а здесь мы тренируемся по два раза в день. Хочу как можно лучше проявить себя в Австрии и заработать шанс выйти на поле в премьер-лиге. Причем именно за ПФК ЦСКА, поскольку все мои мысли связаны только с этим клубом!