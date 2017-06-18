Хетаг Хосонов: Хочу заработать шанс сыграть за ЦСКА в премьер-лиге

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов, которому сегодня исполнилось 19 лет, рассказал, какие цели ставит перед собой в предстоящем сезоне.

Напомним, в настоящее время армейцы находятся на сборе с Австрии.

- С днем рождения, Хетаг! Мы присоединяемся к словам многочисленных армейских болельщиков, которые в клубных соцсетях желают тебе всего наилучшего. В такой день больше хочется работать или отдыхать?

- Большое спасибо всем армейцам за теплые слова! На самом деле, еще в отпуске мне не терпелось быстрее встретиться с ребятами и начать тренироваться, очень соскучился по мячу. Первые дни потихоньку втягивались, и сейчас нормально воспринимаем уже более серьезные нагрузки. В общем, я доволен, что день рождения пришелся на сбор.

- Чье поздравление сегодня утром оказалось первым?

- Всех опередила мама, пожелала здоровья и удачи на сборах.

- Как ты отнесся к сюрпризу, который подготовили для тебя товарищи по команде?

- Я этого абсолютно не ожидал. Зашел в комнату, открыл интернет, стал просматривать соцсети и натолкнулся на поздравление (улыбается). Было очень приятно, я рассмеялся от души.

- Готов в следующий раз через наш официальный канал поздравить в таком же духе кого-то из ребят?

- Конечно, с радостью!

- Что это будет? Может быть, лезгинка?

- Отличная мысль, станцую лезгиночку и спою (улыбается).

- Теперь о футболе. Ты сказал, что уже адаптировался к нагрузкам. Какие задачи ставишь перед собой на этот сбор, на предстоящий сезон?

- Физически действительно ощущаю себя хорошо, я и на отдыхе занимался по программе, составленной Паулино Гранеро, а здесь мы тренируемся по два раза в день. Хочу как можно лучше проявить себя в Австрии и заработать шанс выйти на поле в премьер-лиге. Причем именно за ПФК ЦСКА, поскольку все мои мысли связаны только с этим клубом!