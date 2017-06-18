Салах близок к переходу в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах может стать игроком «Ливерпуля». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, «Ливерпуль» готов отдать за игрока 45 миллионов евро. Вероятно, 40 миллионов клуб заплатит сразу и еще пять миллионов будут переведены в случае достижения игроком определенных показателей. Вероятно, что уже во вторник или среду игрок пройдет медосмотр

В прошедшем сезоне 25-летний Мохамед Салах провел 41 матч за «Рому» и забил 19 мячей при 15 голевых передачах.