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Евгений Плющенко: Сотникова приступила к тренировкам после травмы и готова двигаться дальше

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Тренер российской фигуристки Аделины Сотниковой двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что спортсменка планирует продемонстрировать программы сезона-2017/18 на контрольных прокатах фигуристов сборной России.

- Аделина приступила к тренировкам после травмы и готова двигаться дальше. В наших планах контрольные прокаты сборной России, где мы должны показаться, чтобы нашу работу оценили федерация и специалисты. Это обязательно. Очень хотим все успеть сделать, полностью восстановиться и приехать в сентябре в Сочи, чтобы продемонстрировать полностью короткую и произвольную программы. Это и мой план, и план Аделины.

Если же травма немножко помешает нашим планам подготовки, мы все равно будем работать и стремиться выступить на прокатах в Сочи, - цитирует Плющенко «Р-Спорт».

Добавим, что контрольные прокаты пройдут 9-10 сентября в Сочи.

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