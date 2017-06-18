Португалия – Мексика. Гол португальцев был отменен после видеоповтора
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Впервые в истории Кубка
конфедераций гол был отменен после просмотра видеоповтора. Это произошло во
время матча Португалия – Мексика.
Португальский защитник
Пепе забил мяч в этой игре, но гол был отменен. Повтор показал, что у игрока
был офсайд. Отметим, что такая система в нынешнем году тестировалась и на
молодежном чемпионате мира.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
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