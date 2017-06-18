Португалия – Мексика. Гол португальцев был отменен после видеоповтора

Впервые в истории Кубка конфедераций гол был отменен после просмотра видеоповтора. Это произошло во время матча Португалия – Мексика.

Португальский защитник Пепе забил мяч в этой игре, но гол был отменен. Повтор показал, что у игрока был офсайд. Отметим, что такая система в нынешнем году тестировалась и на молодежном чемпионате мира.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.