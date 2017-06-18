«Урал» проведет товарищеский матч в Асбесте
Источник: Znak.comКомментарии
«Урал» 19 ииюня проведет в Асбесте товарищеский матч с местной командой из первенства Свердловской области, сообщает Znak.com.
Это будет выставочная игра, в ней примут участие игроки основного состава «Урала».
Кроме того, до 21 июня команда из Екатеринбурга сыграет с клубами «Тюмень» и «Челябинск». После этого у «Урала» запланированы сборы в Словении.
В первом матче нового сезона РФПЛ «Урал» 16 июля примет «Ростов».
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