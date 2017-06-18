«Урал» проведет товарищеский матч в Асбесте

Почему до сих пор нет календаря РФПЛ и станет ли он разумнее? Ответ главных лиц

На конференции РФС по поводу календаря РФПЛ велись заочные дискуссии: Виталий Мутко и Сергей Прядкин делились своим взглядом на проблему.