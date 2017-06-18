«Амкар» на сборе в Австрии проведет четыре контрольных матча

«Амкар» отправился сегодня в австрийский Штегерсбах на второй предсезонный сбор, который продлится две недели.

Как сообщается на официальном сайте пермяков, у команды запланированы четыре контрольных матча: 20 июня «с чешским клубом «Зноймо», 24-го - со словенским «Алюминием», 28-го - с румынским клубом «Астра».

Четвертый матч состоится 2 июля, соперник красно-черных будет определен позже.