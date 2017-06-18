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Роналду два месяца назад сказал Фергюсону, что хочет уйти из «Реала»

Источник:  MirrorКомментарии

Форвард мадридского «Реала» решил уйти из команды еще до скандала с налогами. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, Фергюсон и Роналду сохранили дружеские отношения после того, как португалец покинул «Манчестер Юнайтед». Роналду два месяца назад сказал Фергюсону, что хочет уйти, так как его иногда освистывают болельщики «Реала», и он не чувствует себя здесь комфортно в полной мере.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной такого решения стали претензии к португальцу по поводу уплаты налогов со стороны испанских органов правопорядка. Прокуратура Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году. Сам португалец уверен, что он чист перед законом.

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