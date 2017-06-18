Шубенков стал вторым на этапе «Бриллиантовой лиги» в барьерном беге на 110 м

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Сергей Шубенков: Полтора часа просидел на допинг-контроле Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков просидел полтора часа на допинг-контроле после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, которое стало для него первым международным стартом после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Шубенков принял участие в акции «Бессмертный полк» Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков принял участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в Барнауле.

Сергей Шубенков: Мне на лоб можно наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я буду выступать за Россию Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал тот факт, что будет выступать на международных стартах под нейтральным флагом.

Александр Жуков: Решение IAAF разрешить российским легкоатлетам выступать не под флагом РФ – дискриминация Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешить российским легкоатлетам выступать под нейтральным, а не под российским флагом.

Тренер Шубенкова: Сергея обязательно выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине, сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Шубенков не имеет возможности выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае Директор «Бриллиантовой лиги» Эллен ван Ланген сообщил, что действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пока не имеет возможности выступить на этапе в Шанхае.

Сергей Шубенков: Не должны чистые спортсмены сидеть в отстранении, когда соревнуются те, кто принимал допинг Российский бегун, чемпион мира — 2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сказал, что ему не нравится ситуация с борьбой против допинга в легкой атлетике.

Сергей Шубенков: По поводу нейтрального статуса со стороны коллег я встречаю исключительно понимание Российский бегун, чемпион мира — 2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сказал, что его коллеги с пониманием относятся к его решению выступать под нейтральным флагом.

Сергей Шубенков: Я пока ничего не комментирую Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков пока воздерживается от комментариев по поводу решения ИААФ о его допуске к международным соревнованиям.

Шубенков планирует начать сезон на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков планирует открыть новый сезон участием в этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае.

Дмитрий Шляхтин: ВФЛА рада за Шубенкова и Кучину, но не считает решение IAAF успехом Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал допуск семи россиян до международных стартов.

Шубенков, Кучина и еще пять легкоатлетов допущены до международных стартов Семь легкоатлетов сборной России были допущены до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Сергей Шубенков: Футболисты могли бы работать немножко лучше Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал, почему футболу он предпочитает киберспорт.

Сергей Шубенков: Нейтральный статус? Говорят – как только, так сразу Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков рассказал, как продвигается вопрос с получением статуса нейтрального спортсмена.