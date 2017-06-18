Шубенков стал вторым на этапе «Бриллиантовой лиги» в барьерном беге на 110 м
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На проходящем в Стокгольме этапе «Бриллиантовой лиги» действующий чемпион мира россиянин Сергей Шубенков стал вторым в барьерном спринте.
Российский спортсмен показал результат 13,10 секунды, уступив испанцу Орландо Ортеге 0,01 секунды. Третье место с результатом 13,25 занял спортсмен из Барбадоса Шэйн Братуайт.
Легкая атлетика
«Бриллиантовая лига»
Шестой этап
Стокгольм (Швеция)
Мужчины. 110 м/б
1. Орландо Ортега (Испания) – 13,09
2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,10
3. Шэйн Братуайт (Барбадос) – 13,25
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