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Шубенков стал вторым на этапе «Бриллиантовой лиги» в барьерном беге на 110 м

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Стокгольме этапе «Бриллиантовой лиги» действующий чемпион мира россиянин Сергей Шубенков стал вторым в барьерном спринте.

Российский спортсмен показал результат 13,10 секунды, уступив испанцу Орландо Ортеге 0,01 секунды. Третье место с результатом 13,25 занял спортсмен из Барбадоса Шэйн Братуайт.

Легкая атлетика
«Бриллиантовая лига»
Шестой этап
Стокгольм (Швеция)
Мужчины. 110 м/б

1. Орландо Ортега (Испания) – 13,09
2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,10
3. Шэйн Братуайт (Барбадос) – 13,25

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