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Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Стокгольме этапе «Бриллиантовой лиги» действующая чемпионка мира и лидер мирового сезона Мария Ласицкене первенствовала в прыжках в высоту.

В победной попытке российская спортсменка преодолела планку на высоте 200 см. Второе место завоевала Камила Лицвинко из Польши (197 см). Третьей стала спортсменка из Швеции Софи Ског (194 см).

Ранее Ласицкене победила на этапах «Бриллиантовой лиги» в Юджине и Риме, а также стала первой на турнирах в Польше и Голландии.

Легкая атлетика
«Бриллиантовая лига»
Шестой этап
Стокгольм (Швеция)
Высота

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,00
2. Камила Личвинко (Польша) – 1,97
3. Софи Скуг (Швеция) – 1,94

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