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«Монако» проявляет интерес к Бенатиа

Источник:  CalcioMercato.comКомментарии

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа может стать игроком «Монако». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Calciomercato.it, марокканский защитник может покинуть «Юве». На него претендует «Монако». Марокканец играл за «Ювентус» на правах аренды, после чего его контракт был выкуплен у «Баварии» за 17 миллионов евро. Контракт игрока истекает летом 2020 года.

В прошедшем сезоне 30-летний Мехди Бенатиа провел 21 матч за «Ювентус» и забил один мяч.

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