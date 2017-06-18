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Кэти Дува: Уикс не извинялся за ошибку в бое Ковалева

Источник:  ТАССКомментарии

Кэти Дува, промоутер российского боксера Сергея Ковалева, заявила, что американский рефери Тони Уикс не приносил извинений за свою ошибку в бою россиянина против американца Андре Уорда.

«Уикс не извинялся, этот аккаунт – фейк», - цитирует представителя российского боксера ТАСС.

Ранее на странице в Twitter появились извинения рефери Тони Уикса, также он прокомментировал свое решение остановить поединок Андре Уорда с Сергеем Ковалевым в восьмом раунде.

Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде. Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).

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